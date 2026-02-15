Фицо: нефть стала предметом шантажа Венгрии из-за позиции по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что нефть стала предметом политического шантажа в отношении Венгрии из-за несогласия властей страны с членством Украины в ЕС. Он добавил, что вопрос поставок топлива может решить визит госсекретаря США Марко Рубио в Будапешт.

«У нас есть информация о том, что все должно было уже быть отремонтировано, но, я думаю, поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии опять стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию»,— сказал господин Фицо на пресс-конференции с Марко Рубио (цитата по Forbes.sk). По его словам, если бы Венгрия была согласна с членством Украины в ЕС, поставки нефти не прекращались.

Премьер-министр подчеркнул, что в сложившейся ситуации под угрозой находятся и Венгрия, и Словакия. «Всю нефть для словацкого завода покупает Венгрия, потому что завод в Братиславе находится в собственности венгерской компании MOL»,— пояснил он.

Поставка нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Словакию прекратились 13 февраля. Министерство экономики Словакии сообщало, что они возобновятся в ближайшие дни. Bloomberg писало, что часть трубопровода, проходящая через Украину, была повреждена. МИД Венгрии 15 февраля заявил, что трубопровод готов к возобновлению поставок, но этого не происходит «из-за одной политической причины».

