Два случая оспы обезьян выявили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге врачи выявили два случая заболевания оспой обезьян у россиян, которые вернулись из поездки в Таиланд. Первый случай заражения инфекцией выявили в начале февраля в Подмосковье.

«Заболевшие незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар. Состояние пациентов удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует»,— сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

Как уточнило ведомство, специалисты Роспотребнадзора выявили круг контактных лиц. Они находятся под постоянным наблюдением врачей. «Распространение инфекции предотвращено»,— добавили там.

Риск завоза инфекции в Россию сохраняется, указал Роспотребнадзор. Там добавили, что на пограничных пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль. Как заверило ведомство, ресурсов для оперативной лабораторной диагностики в Санкт-Петербурге достаточно.

С начала февраля Домодедовская больница Подмосковья сообщила о госпитализации трех человек с подтвержденным заражением оспой обезьян. 15 февраля одного из них выписали. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сыпь особо тесного контакта».