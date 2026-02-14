Число госпитализированных с оспой обезьян в Подмосковье возросло до трех

В Домодедовской больнице в Подмосковье лечатся три пациента с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Состояние всех троих госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Им оказывают необходимая медицинская помощь в плановом режиме. Специалисты Роспотребнадзора ведут постоянный мониторинг взятых у пациентов биологических образцов.

О первом случае заражения оспой обезьян в Подмосковье стало известно 1 февраля. На следующий день специалисты Роспотребнадзора выявили людей, которые контактировали с заболевшим мужчиной. Их поместили в режим изоляции.