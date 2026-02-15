Над российскими регионами сбили 43 беспилотника за два часа

Средства ПВО уничтожили 43 беспилотника Вооруженных сил Украины над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты с 18:00 до 20:00 мск. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что атака на регион длится более 12 часов, за это время сбито 170 БПЛА. В части Брянска и в пяти муниципальных образованиях области нарушено теплоснабжение и подача электричества.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 18 сбитых на подлете к городу БПЛА. Ограничения на работу временно вводились в аэропортах Внуково и Домодедово. По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, пострадавших и разрушений инфраструктуры в регионе нет. Глава Тульской области Дмитрий Миляев заявлял об опасности атаки, но последствия ударов не комментировал.