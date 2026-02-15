Часть жителей Брянска осталась без света и тепла после ударов по энергообъектам

В части Брянска и в пяти муниципальных образованиях области нарушено теплоснабжение и подача электричества. Это связано с ударами по объектам энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

На местах работают аварийные бригады. Специалисты подключают резервные мощности и восстанавливают работу объектов тепло- и энергоснабжения.

Массированная атака Вооруженных сил Украины на Брянскую область продолжается более 12 часов, заявил господин Богомаз. По его словам, за это время над областью было уничтожено более 170 беспилотников. Днем 15 февраля губернатор сообщил об одном пострадавшем при атаке.