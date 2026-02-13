Россия готова залечить раны Газе

Президент США Дональд Трамп 19 февраля, во время первого заседания «Совета мира», намерен объявить о создании международного фонда для реконструкции сектора Газа. Встреча, которая пройдет в Вашингтоне, должна прояснить планы американских властей по восстановлению палестинского анклава, который наполовину контролируется Армией обороны Израиля, а наполовину — группировкой «Хамас». Москва, в свою очередь, сообщила, что не будет представлена на заседании «Совета мира»: она еще формулирует позицию по отношению к этому органу. При этом российские дипломаты признают, что активно взаимодействуют с представителями «Совета мира», обсуждая идею развертывания в Газе полевого госпиталя — с российским персоналом и российской техникой.

Реконструкция сектора Газа станет центральной темой дебютного заседания «Совета мира» 19 февраля, сообщили источники агентства Reuters. По их словам, Дональд Трамп планирует объявить на мероприятии о начале работы многомиллиардного фонда для восстановления прибрежного анклава, разрушенного двухлетней войной между Израилем и группировкой «Хамас». Хотя американская сторона официально не объявляла о сборе средств, некоторые страны, присоединившиеся к «Совету мира», уже проявили инициативу. «Люди пришли к нам со своими предложениями. И президент сделает объявления о собранных деньгах»,— рассказал один из информированных собеседников Reuters. Какие именно государства решили стать первыми спонсорами проекта, не уточняется.

Как ожидается, отдельно господин Трамп объявит о создании Международных стабилизационных сил (МСС) — обладающего мандатом ООН миротворческого контингента, который должен будет наблюдать за военной обстановкой в Газе. По словам источников Reuters, ряд государств уже выразили готовность предоставить «несколько тысяч военных» для комплектования МСС. И эти силы, вероятно, будут направлены в зону конфликта уже в ближайшие месяцы. Официально свое участие пока подтвердила только Индонезия. Как проинформировал в понедельник, 9 февраля, начальник штаба ее вооруженных сил генерал Марули Симанджунтак, речь идет о бригаде, которая будет насчитывать от 5 тыс. до 8 тыс. человек.

Что касается плана реконструкции Газы, то его в общих чертах представил 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе зять американского лидера Джаред Кушнер. Как следовало из его презентации, создание в анклаве курортной зоны, которую сам господин Трамп называл «Ближневосточной Ривьерой», потребует свыше $25 млрд, а также два-три года восстановительных работ. Проект предполагает, что затраты на реконструкцию будут впоследствии компенсированы за счет зарубежных инвестиций и развития туристического сектора.

Господин Кушнер подчеркивал, что «новая Газа» должна стать местом, где «люди смогут процветать и иметь отличные рабочие места».

«Мы считаем, что это действительно дает жителям Газы возможность воплотить в жизнь свои стремления»,— подчеркнул зять президента США. Однако критики говорят, что такая инициатива выглядит слишком фантастической.

Ожидается, что в заседании «Совета мира» примут участие делегации как минимум из 20 стран, включая многих глав государств. Хотя Россия получила приглашение вступить в международную структуру, она представлена на встрече не будет, заявила в четверг, 12 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил: «Мы пока не определились со своей позицией по "Совету мира". Этот вопрос продолжает находиться в проработке Министерства иностранных дел, которое во взаимодействии с нашими партнерами и союзниками пытается разобраться в этой теме».

Впрочем, Москва находится в контакте с представителями «Совета мира», сообщил в интервью RT российский посол в Израиле Анатолий Викторов. Он рассказал, что Россия обсуждает с «Советом мира», международными посредниками и странами Ближнего Востока идею открытия в Газе российского полевого госпиталя. «Сегодня, когда население Газы находится в отчаянном положении в условиях отсутствия нормального жилья и ограниченного доступа к продовольствию и здравоохранению, приоритетное значение имеет решение гуманитарных проблем,— подчеркнул глава дипмиссии.— В принципе, мы готовы развернуть этот медицинский пункт как можно скорее — с российским оборудованием и российскими сотрудниками».

По словам посла, этот вопрос поднимался как с руководством Палестинской национальной администрации, представители которой вошли в состав временной администрации Газы, так и с властями Израиля. Причем еврейскому государству инициатива была представлена еще два года назад. «Тогда израильская сторона назвала ее "интересной идеей",— отметил Анатолий Викторов.— При этом израильские коллеги указали, что в условиях боевых действий в анклаве они не смогут обеспечить безопасность российских медиков».

Несмотря на формально действующий с 10 октября 2025 года режим прекращения огня, Газа по-прежнему сталкивается с проблемами в сфере безопасности. Радикальная группировка «Хамас», чье вторжение на юг Израиля 7 октября 2023 года и послужило спусковым крючком войны, по-прежнему контролирует чуть менее 50% территории. И боевики не собираются разоружаться, как того требует от них мирный план Дональда Трампа,— они стремятся сохранить в своих руках хотя бы стрелковое оружие. Провал в деле демилитаризации «Хамаса» рушит надежды на мирное переустройство и реконструкцию Газы.

Нил Кербелов