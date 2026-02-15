32 человека погибли в Нигерии в результате нападения банды

По меньшей мере 32 человека погибли в результате нападения банды на деревни на северо-западе Нигерии. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на местных жителей.

Местные жители сообщают, что бандиты напали на деревни Тунга-Макери, Конкосо и Писса. Сообщается, что вооруженные боевики на мотоциклах ворвались в населенные пункты, жгли дома и магазины и убивали людей. В полиции штата Нигер, где находятся эти деревни, заявили, что при нападении на Тунга-Макери погибли шесть человек и еще несколько человек были похищены. Один из жителей Конкосо сообщил The Guardian, что в его деревне убили как минимум 26 человек.

Это далеко не первое нападение такого рода на северо-западе Нигерии за последние месяцы. Ранее в феврале в соседнем штате Квара в результате подобного нападения погибли 162 человека. В таких нападениях обвиняют банды, нередко требующие выкуп за похищенных. Некоторые наблюдатели говорят о связях этих банд с террористами из запрещенного в РФ «Исламского государства», боевики которого также действуют в северо-западной части Нигерии.

В конце декабря США нанесли удар по позициям группировки в Нигерии, утверждая, что власти страны не в состоянии защитить местных христиан. При этом правительство Нигерии, признавая факты нападений, заявляло, что восприятие подобных инцидентов как насилия на религиозной почве «не отражает национальной реальности», так как вооруженные группировки нападают как на христиан, так и на мусульман.

Яна Рождественская