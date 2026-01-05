30 человек погибли в результате нападения банды на северо-западе Нигерии

Члены вооруженной банды убили более 30 человек и совершили похищения в деревне штата Нигер на северо-западе Нигерии.

Как сообщает AFP со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в деревне Касуван-Даджи. По данным полиции, нападавшие сожгли рынок и разграбили магазины. Помимо убитых, несколько жителей были похищены. Местная католическая церковь сообщает, что число жертв нападения может превышать 40 человек.

Администрация президента Нигерии Болы Тинубу предположила, что нападавшие могут быть террористами, бежавшими из других регионов после авиаударов США. Президент пообещал, что все причастные будут найдены и привлечены к ответственности.

В ноябре в штате Нигер были похищены более 300 учеников и сотрудников католической школы. Всех похищенных удалось освободить из плена.