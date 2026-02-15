Житель ЛНР умер после атаки на поселок Центральный

В поселке Центральный ЛНР умер мужчина 1957 года, пострадавший при атаке с применением БПЛА 14 февраля. Еще пять человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Ранее сообщалось о 19 раненых. «Всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь»,— написала госпожа Пащенко в Telegram-канале.

Атака произошла днем 14 февраля. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, были повреждены десятки жилых домов, здание школы, поселкового совета и почтового отделения.