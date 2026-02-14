Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
15 человек ранены при массированном ударе беспилотников в ЛНР

Поселок Центральный в Перевальском округе ЛНР подвергся атаке вооруженных сил Украины (ВСУ). При ударе беспилотников пострадали 15 человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере Max.

По словам господина Пасечника, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Медицинские бригады, уточнил он, продолжают отрабатывать вызовы. В муниципальном округе развернут оперштаб.

Кроме того, повреждены десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почтового отделения. Возникшие на месте атаки возгорания уже ликвидированы. Сотрудники Следственного комитета по ЛНР фиксируют последствия ударов, заявил глава региона.

