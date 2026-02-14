Число пострадавших при атаке ВСУ в ЛНР выросло до 19

После налета беспилотников в поселке Центральный ЛНР за медицинской помощью обратились 19 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Атака произошла днем 14 февраля. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое. Еще шесть человек получили травмы средней степени тяжести. Остальным оказали первую медицинскую помощь, они отказались от госпитализации. Среди пострадавших — девочка 2016 года рождения.

«Система здравоохранения республики работает в усиленном режиме»,— написала госпожа Пащенко в Telegram-канале. На месте происшествия начала работать бригада скорой медицинской помощи из Перевальска. Ситуацию взял на контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Региональный Минздрав поддерживает связь с Федеральным центром медицины катастроф. «В случае необходимости они готовы направить усиление по медикам и забрать тяжелых пострадавших»,— добавила Наталия Пащенко.