Исцеление природой: индийский сценарий

Заповедник Панчалимеду раскинулся на утопающих в зелени холмах на востоке Кералы — южного индийского штата, который негласно считается в стране родиной натуропатии, аюрведы и других практик, где во главу угла поставлен целительный потенциал природы. От аэропорта Кочин его отделяют три с половиной часа на автомобиле — сначала по колоритным оживленным деревушкам, затем по серпантину, вдоль которого выстраиваются торговцы кокосовыми орехами и медовыми местными ананасами.

«Жужжащая пчела» от бессонницы

Название центра натуропатии и йоги Prakriti Shakti в переводе на русский язык означает «исцеление природой», и здесь не лукавят: вместо таблеток, капельниц и физиотерапии на службу здоровью и красоте поставлено пять элементов: земля (обертывания на основе целебных местных грязей), вода (гидротерапия), воздух (дыхательные упражнения и медитации), огонь (солнечные ванны) и эфир (диетическое питание и детокс). Добавьте к этому прикосновения — личного тренера по йоге и спа-терапевтов, — и воображение с легкостью представит вам картину, в которой из жизненных передряг (или обычной усталости) вас практически в буквальном смысле выносят на руках.

Во главе угла приватность: здесь всего 19 бунгало, а принять одновременно ретрит может не более 20 человек. После консультации с доктором, который оценивает физическое и эмоциональное состояние гостя, для него разрабатывают индивидуальную программу, которую могут и скорректировать. По вечерам сотрудники клиники выдают каждому расписание на следующий день.

Сюда приезжают не лечиться, а, скорее, исцеляться: прийти в себя, восстановить силы, вернуться к «заводским настройкам» — чтобы, возвращаясь домой, взять с собой чуть меньше лишних кило и чуть больше полезных привычек.

По окончании визита — минимальная программа занимает семь дней, а максимальная длится полтора месяца — гость получает персональные рекомендации, которые касаются диеты, распорядка дня и физической активности. Составляется и персональный йога-комплекс с физическими и дыхательными упражнениями. Например, от бессонницы и тревоги рекомендуют пранаяму бхрамари — дыхательную практику под названием «Жужжащая пчела», выполнять которую советуют перед засыпанием или вскоре после пробуждения. Мягко закрыв уши руками, на выдохе нужно имитировать звук жужжания пчелы, концентрируясь в первую очередь на вибрации внутри. Осознанное дыхание — несложный способ вернуть телу ресурс. В Prakriti Shakti бхрамари-пранаяму рассматривают как часть философии: умение вовремя остановиться, услышать себя и позволить телу восстановиться.

Режим дня как личный вызов

Здешнее ноу-хау — не просто ненасильственная, но приятная перенастройка организма, несмотря на то, что предлагаемый режим дня поначалу может звучать как форменное издевательство. Особенно сложно его воспринять переутомленному жителю мегаполиса, превратившему цейтнот в норму жизни. Не всякий, оказавшись на лоне природы, среди пышной зелени, пения птиц и вдохновляющих горных видов, морально готов подниматься ни свет ни заря, чтобы, выпив воды с семенами базилика, отправиться на рассвете выполнять дыхательные практики. За которыми, к слову, последует час занятий йогой — и только потом завтрак.

Весь день с шести утра до восьми вечера расписан практически по минутам: дыхательные практики, рефлексология, массажи, лекции, занятия йогой — в группе и индивидуально. Отбой в восемь вечера повергает неподготовленного гостя в замешательство, тем более что выходить с территории ретрита не разрешается. Неужели придется безропотно отправляться на боковую? Телевизора в коттеджах нет, поэтому основное спасение для тех, кто упорствует в вечернем бодрствовании, — соцсети, благо интернет здесь не ограничен.

Смириться с местным режимом дня действительно вызов. И тем не менее, преодолев скепсис и инерцию, гости, как правило, решаются доверить свой график принимающей стороне. Трансформации начинаются плавно, но уверенно. Путешественники влюбляются в панораму гор, окутанных рассветной дымкой, в невероятное многоголосье птиц, в ароматный воздух, который пьют большими глотками — сначала жадными, потом неспешными. И через пару дней будильник уже не нужен!

Невероятным лайфхаком кажется обретенное здесь умение отличать голод от жажды, которое достигается легко и без усилий: на ретрите действует четкое гастрономическое расписание. Например, утренний напиток в половине седьмого утра, завтрак в десять, а в час дня — стакан кокосовой воды. Ровно в 15:15 угощают ароматными травяными чаями со специями, а ужин сервируют в шесть вечера.

Пицца из арбуза и брауни из фиников

День протекает таким образом, что в моменты, когда кажется, что без любимой пиццы, круассана или стейка уже и свет не мил, на выручку приходит чай из лемонграсса или имбиря с овощными чипсами (изготовленными, к слову, без термообработки). Обнаруживается, что для прилива энергии горячего травяного напитка или кокосовой воды вполне достаточно. Таким образом, вместе с очищением происходит и осознание потребностей организма. Суть в том, чтобы человек на физическом уровне ощущал, что ему необходимо в тот или иной момент: вода, еда, отдых, физическая нагрузка.

«Конечно, мы не предполагаем, что гости будут придерживаться этого расписания и режима питания, вернувшись в свою привычную обстановку, но даже если они возьмут всего понемногу из того, что мы им предлагаем, их жизненный сценарий точно изменится»,— говорит главный врач Prakriti Shakti Сиджит Сридхар. Он уверен, что в человеческом организме от природы заложен мощный потенциал самоисцеления, а натуропатия располагает арсеналом инструментов, которые помогают запустить этот процесс.

Один из ключевых элементов натуропатического лечения — еда. Все блюда в Prakriti Shakti готовят без термической обработки продуктов. В меню фруктовые соки и травяные чаи, которые легко усваиваются, питательные смузи и сыроедческие блюда, в том числе версии таких гастрономических хитов, как паста, ризотто, гаспачо.

Продукты покупают у местных фермеров или выращивают в собственном саду. Шеф-повар проводит для желающих экскурсии по своим владениям, где растут кейл, стевия и мята, свекла, помидоры и брокколи. При желании можно посадить семена пшеницы, горчицы, чечевицы, люцерны, шпината и ухаживать за ростками каждый день.

В день отъезда для гостей готовят сыроедческую версию садие — традиционного праздничного угощения штата Керала. На банановом листе сервируют два десятка миниатюрных закусок, супов, десертов. Традиционно едят садие руками, запивают пряными напитками, а в знак того, что блюда понравились, сворачивают банановый лист.

Дофаминовый детокс

Интересный штрих: одежду на ретрит можно не брать: гостям выдают несколько комплектов костюмов из белоснежного хлопка и кашемировые пледы. Удобная и экологичная униформа — приглашение оставить на время привычные социальные роли и всевозможные атрибуты статуса. Ретрит — место для диалога с природой и самим собой.

Эту систему можно назвать дофаминовым детоксом. Она предполагает временное воздержание от стимулов, которые вызывают сильный выброс дофамина: от алкоголя и фастфуда до зависания в соцсетях и импульсивного шопинга. Важно, что о полном отказе от удовольствий речи не идет: например, пиццу готовят из свежих фруктов (вместо теста — арбуз), а брауни — из фиников, массаж проводят с помощью кокосового масла, а обертывания — банановых листьев.

«Задача такого детокса — восстановить чувствительность мозга к естественным источникам удовольствия,— объясняет Сиджит Сридхар.— Переутомленный мозг, получив вынужденный отдых, перезагружает свою систему вознаграждения, а человек заново открывает для себя простые радости: живое общение, прогулки на природе, чтение, спорт. Постепенно и тело, и разум начинают избавляться от токсинов. Временное "голодание" превращает человека из раба гаджетов и стимулов в их хозяина, а главное — в хозяина собственной жизни».

Галина Столярова