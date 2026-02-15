Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Еще один нижегородец погиб из-за падения снега с крыши

В Воротынском районе Нижегородской области 39-летний мужчина погиб после того, как на него сошел снег с крыши частного дома. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в субботу аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде. На Варварской улице наледь с крыши упала на двух девушек. Одна из них погибла. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

По данным МЧС, всего с начала февраля в Нижегородской области зарегистрировано пять случаев схода снега и наледи с крыш на людей. Пострадали восемь человек, из них шестеро — дети.

Андрей Репин