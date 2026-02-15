Уголовное дело возбуждено после гибели нижегородки из-за упавшей наледи

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели 19-летней девушки из-за падения наледи с крыши дома на Варварской улице. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, 14 февраля наледь упала на двух девушек. Одна из них скончалась на месте, вторая получила незначительные телесные повреждения.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека»). Следователи проверят действия компании, ответственной за очистку крыши. Ранее мэрия сообщила, что многоэтажный дом, с которого упала наледь, находится на обслуживании «Товарищества собственников недвижимости Варварская, 40а».

Елена Ковалева