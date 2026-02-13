Уголовное дело возбудили после падения наледи на детей в Нижнем Новгороде

По факту травмирования группы детей наледью, упавшей с крыши здания на улице Рождественской в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело. Оно квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в региональном СУ СКР 13 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Судя по фото СУ СКР, наледь упала с кровли дома №10В.

В региональном минздраве уточнили, что в результате происшествия пострадали шесть детей (изначально сообщалось о пяти пострадавших), их доставили в больницу. Четверых после оказания помощи уже отпустили домой. Еще двоих дообследуют.

Как писал «Ъ-Приволжье», все пострадавшие пришли на экскурсию в частный музей.

Галина Шамберина