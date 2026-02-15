Бастрыкин назвал число раскрытых в России IT-преступлений

В России растет число IT-преступлений, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин. По его информации, за последние три года ведомство расследовало 36,6 тыс. уголовных дел в этой сфере. Глава СКР призвал принять дополнительные меры для борьбы с кибермошенниками.

«Мы уделяем особое внимание постоянному совершенствованию средств и методов фиксации цифровых следов, внедрению нового технологического инструментария»,— сказал господин Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

За последние три года СКР расследовал IT-преступления следующей направленности:

связанные с хищениями (9,5 тыс.);

в сфере экономической деятельности (6,1 тыс.)

в сфере незаконного оборота наркотиков (4,3 тыс.);

против половой неприкосновенности (2,6 тыс.);

мошенничество (более 2 тыс.).

10 февраля Госдума приняла в первом чтении второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками из 20 инициатив. Среди них — обязательная маркировка международных звонков, а также возможность без суда блокировать фишинговые сайты. Власти России уже начали разрабатывать третий пакет мер, сообщили 14 февраля в Совете федерации.