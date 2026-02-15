Рубио прокомментировал заявление европейских стран об отравлении Навального

Госсекретарь США Марко Рубио назвал тревожным заявление пяти европейских стран о том, что Алексей Навальный умер от отравления ядом. Решение не присоединяться к подготовке отчета не означает, что Вашингтон с ним не согласен, добавил господин Рубио.

«Мы, очевидно, знаем об этом отчете. Это тревожный отчет. Мы знаем о деле Навального и, конечно, у нас нет никаких оснований подвергать его сомнению. Мы не оспариваем его. Но это был их отчет, и они опубликовали его»,— сказал Марко Рубио на пресс-конференции в Братиславе (трансляция велась на YouTube–канале Госдепартамента США).

Отчет о причинах смерти Алексея Навального опубликовали 14 февраля Великобритания, Швеция, Франция, Нидерланды и Германия. В нем утверждается, что «с высокой долей вероятности» причиной смерти Алексея Навального стал эпибатидин — смертельный токсин, выделяемый из кожного экстракта эквадорской ядовитой лягушки. Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение информационным вбросом.

Основатель ФБК (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) Алексей Навальный умер в феврале 2024 года в колонии «Полярный волк» на 48-м году жизни. Он отбывал 19-летний срок за создание экстремистского сообщества. Управление ФСИН по ЯНАО сообщило, что Алексею Навальному стало плохо во время прогулки — он потерял сознание, после чего медики констатировали смерть.