Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Канадский фристайлист Кингсбери стал олимпийским чемпионом в параллельном могуле

Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери выиграл золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине параллельный могул. Канадец стал двукратным олимпийским чемпионом.

Предыдущая фотография

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Gregory Bull / AP

Фото: Marko Djurica / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Следующая фотография
1 / 5

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Gregory Bull / AP

Фото: Marko Djurica / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Второе место занял японец Икума Хорисима. Тройку лучших замкнул австралиец Мэтт Грэм.

Микаэлю Кингсбери 33 года. Всего на его счету пять медалей Олимпийских игр (два золото и три серебра). Ранее на Олимпиаде в Италии он стал вторым в дисциплине могул. Также канадец является абсолютным рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира — на высшую ступень пьедестала он поднимался девять раз.

Таисия Орлова

Новости компаний Все