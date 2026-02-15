Канадский фристайлист Кингсбери стал олимпийским чемпионом в параллельном могуле
Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери выиграл золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине параллельный могул. Канадец стал двукратным олимпийским чемпионом.
1 / 5
Второе место занял японец Икума Хорисима. Тройку лучших замкнул австралиец Мэтт Грэм.
Микаэлю Кингсбери 33 года. Всего на его счету пять медалей Олимпийских игр (два золото и три серебра). Ранее на Олимпиаде в Италии он стал вторым в дисциплине могул. Также канадец является абсолютным рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира — на высшую ступень пьедестала он поднимался девять раз.