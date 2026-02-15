Канадский фристайлист Кингсбери стал олимпийским чемпионом в параллельном могуле

Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери выиграл золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине параллельный могул. Канадец стал двукратным олимпийским чемпионом.

Второе место занял японец Икума Хорисима. Тройку лучших замкнул австралиец Мэтт Грэм.

Микаэлю Кингсбери 33 года. Всего на его счету пять медалей Олимпийских игр (два золото и три серебра). Ранее на Олимпиаде в Италии он стал вторым в дисциплине могул. Также канадец является абсолютным рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира — на высшую ступень пьедестала он поднимался девять раз.

Таисия Орлова