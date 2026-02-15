Мэрия Красноярска отвела под кладбище два земельных участка площадью 77 гектаров

В Красноярске перевели два земельных участка общей площадью 77 га для размещения и обустройства общественного кладбища. По оценкам муниципальных властей, новое кладбище закроет потребность города в захоронении на 10–12 лет.

«Вся необходимая планировочная документация разрабатывается. Рассчитываем при одобрении городского совета завершить процесс в течение этого года. После чего территория будет передана нашим службам для организации мест захоронения»,— сообщил в своем Telegram-канале мэр Красноярска Сергей Верещагин.

По словам главы города, дефицит мест для захоронения — один из наболевших городских вопросов. Ресурс Бадалыкского кладбища исчерпан, его границы упираются в новую строящуюся дорогу в жилой район Солнечный.

В начале февраля 2026 года министерство сельского хозяйства Красноярского края изменило статус почти 40 га земель в Солонцовском сельсовете для размещения общественного кладбища.

