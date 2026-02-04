Место для нового красноярского кладбища готовят в Солонцах

Министерство сельского хозяйства Красноярского края изменило статус почти 40 га земель в Солонцовском сельсовете для размещения общественного кладбища. Соответствующий приказ министр Дмитрий Воропаев подписал 3 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из документа следует, что с ходатайством о переводе земель выступил департамент муниципального имущества и земельных отношений Красноярска. Участок, о котором идет речь в приказе, расположен в земельном массиве СПК «Солонцы».

Как писал «Ъ-Сибирь», в ходе муниципальной реформы, прошедшей в Красноярском крае в 2025 году, Солонцовский сельсовет, ранее входивший в Емельяновский район региона, стал частью Красноярска.

Валерий Лавский