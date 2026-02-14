Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Два мирных жителя пострадали при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

В поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина получил множественные осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшие были доставлены в больницу и получили необходимую медицинскую помощь. Лечение будет продолжено в амбулаторных условиях.

Автомобиль получил значительные повреждения.

Алина Морозова