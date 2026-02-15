Замглавы МИД Ирана анонсировал второй раунд переговоров с США

Замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи подтвердил в интервью BBC, что второй раунд переговоров после встречи в Омане состоится во вторник в Женеве. Предыдущие контакты он назвал «в целом позитивными», подчеркнув, что выводы делать преждевременно.

Господин Тахт-Раванчи заявил, что Иран готов рассмотреть компромиссы для заключения ядерного соглашения, если США «готовы говорить о санкциях». Он не уточнил, идет ли речь о полной или частичной их отмене.

Тегеран предложил снизить уровень обогащения урана с 60%, что замминистра назвал подтверждением готовности к уступкам. При этом вопрос «нулевого обогащения», по его словам, «больше не стоит на повестке» для Ирана.

Обсуждение баллистической ракетной программы Ирана, как отметил Маджид Тахт-Раванчи, не предусмотрено. Он также предупредил, что новый конфликт станет «травматичным и разрушительным для всех», подчеркнув намерение Тегерана продолжать дипломатический диалог.

6 февраля в Омане прошли несколько раундов непрямых консультаций между высокопоставленными делегациями США и Ирана по снижению напряженности на Ближнем Востоке. Со стороны Вашингтона в переговорах впервые участвовал представитель военного руководства — глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер. По итогам контактов Тегеран выразил осторожный оптимизм. При этом США параллельно рассматривают жесткие варианты развития событий.

