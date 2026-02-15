Ставрополье останется еще на сутки без воды из-за работ на водоводе в КЧР

С 22:00 15 февраля Минводы, Пятигорск Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Предгорный округ и прилегающие к городам населенные пункты, и Прикубанский район Карачаево-Черкесской Республики еще на сутки останутся без воды из-за сложностей в восстановлении магистрального водовода. Об этом сообщили в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

«Процесс ремонта затягивается из-за невозможности отвода воды от места повреждения и выполнения ремонта под большим давлением воды»,— пояснили в организации.

После обнаружения порыва были перераспределены объемы воды по двум действующим водоводам, снизив подачу на 20-25%, чтобы не допустить полную остановку водоводов и водоснабжения во всем регионе.

Эта мера не помогла, поэтому для снижения давления на месте аварийного участка и проведения дальнейших работ решено полностью остановить водовод, питающий Минводы, Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Ессентуки и Предгорный округ.

В ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» просят жителей и организации сделать необходимый запас воды.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», авария на магистральном водоводе 12 февраля оставила без водоснабжения 3,4 тыс. жителей Предгорного округа и четырех городов Кавминвод.

Наталья Белоштейн