В КЧР продлен срок ремонта магистрального водопровода

Срок проведения аварийных работ на магистральном водопроводе на территории Карачаево-Черкесии продлен до 14:00 13 января. До этого времени будет приостановлено водоснабжение в Ессентуках. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Владимир Куртников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«После завершения ремонта на магистральном вводе будут проведены заполнение системы водоснабжения и регулировочные работы. В городе организован подвоз воды, задействованы четыре машины»,— отмечает господин Куртников.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», из-за порыва на магистральном водоводе 3,4 тыс. жителей Предгорного округа и четырех городов Кавминвод остались без водоснабжения. В Пятигорске 13 февраля отменили занятия для учащихся школ №№7, 24 и 28.

Изначально восстановить водоснабжение планировалось до 09:00 13 февраля.

Наталья Белоштейн