Правоверных призвали почитать

Большая парижская мечеть, один из главных в стране мусульманских религиозных центров, издала книгу под названием «Мусульмане на Западе». Толстый том советов, как жить мусульманину во Франции, чтобы при этом не ссориться с Республикой. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большая парижская мечеть

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Большая парижская мечеть

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Настоятель Большой парижской мечети Шемс-Эддин Хафиз работал над этим проектом с 2020 года. Он объясняет, что за десятилетие терактов и бесконечных споров об идентичности ислам оказался во Франции в положении подозреваемого. «Нужно объяснить ислам Республике и объяснить мусульманам Республику»,— говорит настоятель.

Книга, полное название которой «Мусульмане на Западе: неизменная религиозная практика, адаптированное присутствие», насчитывает 900 страниц с разнообразными теологическими и житейскими примерами.

Она должна объяснить мусульманам Франции, как жить, не нарушая заветы своей религии, и одновременно объяснить католикам, протестантам, буддистам, иудеям или атеистам, что ислам не равен исламистской угрозе.

Задача у книги доказать, что «мусульмане во Франции и в других западных странах могут одновременно оставаться верными основам своей религии и разделять с обществом его важнейшие ценности». При этом, подчеркивает Шемс-Эддин Хафиз, речь идет не о «реформировании ислама или его изменении», а о том, чтобы «позволить мусульманам жить в мире и спокойствии в немусульманской стране».

Отчасти это ответ на «реисламизацию» Франции, зафиксированную исследователями Французского института общественного мнения (Ifop). По данным их опроса, проведенного в конце прошлого года, 87% молодых мусульман считают себя религиозными, 59% выступают за применение шариата в странах, не являющихся мусульманскими, 57% ставят нормы ислама выше законов Республики. Почти половина молодых мужчин и женщин выступает против жестов светской вежливости в отношении другого пола. Авторы опроса усмотрели в этом признаки появления «контробщества», выстраивающего бытовые практики вне господствующих социальных норм.

Книга Большой мечети — попытка противопоставить этим скорее бытовым, чем религиозным предрассудкам своего рода «правила движения» в светском государстве.

Брак, заключенный по светским законам, объявляется обязательным условием брака религиозного. Взаимное согласие супругов — непреложное требование. Подчеркивается равенство мужчин и женщин «в сфере прав» со ссылками на Коран. Авторы утверждают, что между мусульманскими предписаниями и гражданскими законами «нет несовместимости». Участие в политической и общественной жизни не только допустимо, но и поощряется. Приводятся даже слова пророка: «Любовь к родине — часть веры».

В практических вопросах тон осторожный. Ношение платка объявляется личным выбором, но при этом напоминается о принципе нейтральности в государственных учреждениях. Бурка, запрещенная в публичном пространстве, не признается безусловной религиозной обязанностью. Антисемитизм прямо осужден как противоречащий основам справедливости и уважения к обществу. Терроризм определяется как «полное извращение» понятия войны в исламе. Джихад трактуется не как вооруженная борьба с неверными, а как внутреннее усилие над собой.

В стране, где ислам десятилетиями обсуждается либо как проблема безопасности, либо как свидетельство культурного разлома общества, появление объемного труда, утверждающего совместимость веры и Республики, симптоматично. Это попытка перевести разговор от взаимных обвинений к аргументам разума. Объяснить, что ислам во Франции — не враг, а естественная часть социальной ткани.

Книга вызвала интерес как первая официальная попытка со стороны религиозных властей наконец-то ввести ислам в правовое поле. Но у нее с самого начала появились критики.

Одни указывают на то, что в «Мусульманах на Западе» нет ни малейшего упоминания «Братьев-мусульман» — движения, которое французские власти в последние годы рассматривают как источник политического исламизма (движение признано в РФ террористическим и запрещено). Другие сомневаются в значении самой инициативы, напоминая о тесных связях Большой парижской мечети с Алжиром и о том, что она представляет лишь около сотни из более чем двух с половиной тысяч мусульманских молитвенных мест во Франции.

Вопрос еще и в том, кому адресованы эти 900 страниц. Религиозным семьям, пытающимся примирить поколения? Молодым, которые ищут ответы на каждодневные вопросы в TikTok и YouTube? Имамам провинциальных мечетей? Немусульманам, желающим понять, что такое шариат? Тираж всего 2 тыс. экземпляров на 5,7 млн французских мусульман. Многие сомневаются, что один бумажный том сможет соперничать с короткими видео сотен самозваных проповедников.

Алексей Тарханов