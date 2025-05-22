Свободе и равенству угрожают братством

В среду, 21 мая, в Париже Совет обороны и национальной безопасности обсудил доклад о проникновении радикальных исламистов во французские общественные, муниципальные, образовательные и государственные организации. Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от правительства к следующему заседанию совета обороны подготовить конкретные предложения по борьбе с исламизмом. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / AP

Доклад, посвященный так называемому исламистскому энтризму — стратегии проникновения радикального ислама в структуры французского государства и общества, стал темой отдельного заседания совета обороны. Как говорит министр внутренних дел Жеральд Дарманен, «исламисты действуют в тени», стремясь навязать обществу нормы шариата не декларациями, манифестациями и терактами, а через скрытую, постоянную инфильтрацию во все щели общества.

Это не открытое противостояние государству, а мягкое, постепенное внедрение в его инфраструктуры «снизу», главным образом через ассоциации, спортивные клубы, учебные заведения и органы местного самоуправления.

В отличие от «сепаратизма», подразумевающего изоляцию от республиканской системы, «тихий исламизм» пытается использовать себе во благо ее инструменты, чтобы заразить ее и изменить изнутри.

Исследователи бьют тревогу: несмотря на отсутствие документов, прямо призывающих к созданию исламского государства на территории Франции, существует реальный риск подрыва республиканских принципов. Наибольшую активность проявляет движение «Братья-мусульмане», запрещенное в Египте, Саудовской Аравии, Иордании, а также России, где оно признано террористической организацией. Во Франции движение действует опосредованно — через ассоциации, связанные с организацией «Мусульмане Франции» (Musulmans de France). Они контролируют часть мечетей и молитвенных залов — около 7% от общего числа мусульманских культовых объектов в стране.

То же самое происходит в сфере образования. Во Франции насчитывается более 70 мусульманских конфессиональных учебных заведений, из которых лишь немногие находятся под государственным контролем. Попытки правительства положить конец преподаванию исламизированной истории Франции, религиозной пропаганде и внедрению антидемократических норм наталкиваются на эшелонированное сопротивление: поднимаются кампании протеста, подаются судебные иски, и, как в случае исламского лицея Аверроэс в Лилле, временно лишенного государственного контракта, учреждения добиваются продолжения работы через суд.

Вокруг таких центров формируются своего рода «исламистские экосистемы», включающие благотворительные организации, культурные кружки, курсы арабского языка, спортивные секции, специальные продуктовые магазины, салоны красоты, медицинские учреждения. Все эти структуры, по словам авторов доклада, укореняются преимущественно в социально неблагополучных районах с преобладанием мусульманского населения, где под прикрытием социальной помощи и развития национальной культуры постепенно внедряются консервативные нормы: ношение хиджаба, соблюдение поста, отказ от равноправия женщин.

Активность исламистов доходит до попыток через суды заставить государство отступить от принципов секулярности.

Доклад подчеркивает успехи в стратегии «институционализации и респектабельности», которой придерживаются «Братья-мусульмане» (движение признано в РФ террористическим и запрещено) во Франции, стремясь добиться постепенных изменений законодательства, особенно в вопросах светского характера государства и равноправия полов. Серьезное внимание уделяется также влиянию «исламских инфлюенсеров» в социальных сетях, этих «новых проповедников» века смартфонов, которые активно формируют общественное мнение и, по мнению исследователей, стараются подорвать национальное единство, посеять рознь между мусульманами и «неверными». По словам представителей Елисейского дворца, речь идет о борьбе с угрозой, исходящей от радикального меньшинства, которое тем не менее представляет реальную опасность для государственных институтов и национальной безопасности.

Доклад не только ставит диагноз, но и предлагает вполне конкретные меры. Во-первых, необходимо «лучше осмыслить угрозу», в том числе пересмотреть юридические определения «сепаратизма», чтобы они охватывали более тонкие и скрытые формы подрыва общественной системы.

Рекомендуется развивать исследования ислама во Франции, чтобы противостоять идеологической экспансии, осуществляемой под прикрытием борьбы с «исламофобией», на которую постоянно жалуются представители левого крыла, прежде всего «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона.

Вот и теперь он предсказуемо отреагировал на публикацию тревожного доклада. «Исламофобия переступила новый порог»,— возопил он в своем аккаунте соцсети X. «Подобные методы уже применялись в прошлом сначала против протестантов, затем против евреев»,— добавил он, подчеркнув, что это «прямой путь к жестокой инквизиции против отдельных людей и катастрофе для национального единства».

Тем временем авторы доклада как раз и призывают государство избавиться от негативного восприятия ислама, чтобы создать условия, в которых французские мусульмане не чувствовали бы себя чужими в собственной стране. Предложения вполне конкретны.

Например, вернуть мусульманские участки на кладбищах, раз их отсутствие вынуждает родственников хоронить умерших за границей. Или возобновить преподавание арабского языка — не в ущерб французскому — в государственных учебных заведениях, чтобы ученики не уходили в коранические школы.

Доклад затрагивает и международную ситуацию, в частности, французскую позицию по ближневосточному конфликту, которую многие мусульмане считают односторонней и несправедливой. Под лозунгами осуждения Израиля и защиты палестинцев в секторе Газа объединяются самые разные представители мусульманского мира Франции, в том числе и весьма далекие от радикализма. Как считают авторы, признание палестинского государства могло бы стать важным символическим жестом, способным снизить уровень недоверия и напряженности внутри страны.

Федерация мусульман Франции, в свою очередь, отвергла обвинения как «необоснованные» и предостерегла от «опасных подмен», смешивающих ислам и радикализм.

«Даже непреднамеренные подмены понятий между исламом, политическим исламизмом и радикализмом не только опасны, но и контрпродуктивны для самой Республики,— говорится в заявлении организации "Мусульмане Франции" (Musulmans de France).— За этими необоснованными обвинениями скрывается стигматизация ислама и мусульман».

С совсем другой стороны критикуют доклад крайне правые. По мнению Марин Ле Пен, правительство сегодня жалуется на ситуацию, которую французские власти сами и создали своим бездействием: «Все эти люди — часть проблемы, они заставляют нас терять уйму времени. Они повторяют то же, что и мы, только для того, чтобы не дать нам этого сделать».