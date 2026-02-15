Право на добычу промышленных вод в Приангарье не смогли продать за 218 млн руб

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) признал несостоявшимся аукцион на право добычи промышленных вод на месторождении Чорский в Иркутской области. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщается в электронной документации на сайте «ГИС Торги».

Аукцион был назначен на 19 февраля, стартовый размер разового платежа за пользование недрами составлял 218 млн руб. Прогнозные ресурсы подземных промышленных вод по категории Р2 указаны в объеме — 17,182 куб. м в сутки при среднем содержании лития 179,17 мг на куб. дм. Площадь участка — 866,5 кв. км.

Кроме того, согласно материалам, не состоялся назначенный также на 19 февраля аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи промышленных вод на участке Приречный, расположенном на территории Братского, Тулунского и Куйтунского районов Иркутской области.

Аукцион признан несостоявшимся по той же причине — в связи с отсутствием заявок. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составлял 186 млн руб. Прогнозные запасы лицензионного участка по категории Р2 указаны в объеме 14 663,15 куб. м при среднем содержании лития 179,17 мг на куб. дм. Площадь участка — 628,5 кв. км.

Лолита Белова