Галузин: Зеленский начал придумывать махинации с выборами

Замглавы МИД России Михаил Галузин считает, что президент Украины Владимир Зеленский «уже сейчас продумывает махинации» с выборами в стране. По его словам, он может прорабатывать варианты самосохранения власти.

«Шаткие внутриполитические позиции Зеленского заставляют его уже сейчас продумывать махинации. Неясно, как быть с внутренне перемещенными лицами, это огромное количество людей. Вбрасываются идеи задействовать "молдавский сценарий" — не допустить к выборам граждан Украины, проживающих в России, и по максимуму задействовать голоса диаспоры в странах Запада»,— сказал Михаил Галузин ТАСС.

Последние президентские выборы на Украине прошли в 2019 году. В марте 2024-го голосование не состоялось из-за военного положения, которое запрещает избирать президента, Верховную раду и органы местного самоуправления. Президент России Владимир Путин говорил, что начинать переговоры о завершении боевых действий возможно после проведения выборов. Владимир Зеленский 14 февраля заявил, что власти Украины готовы провести выборы, если будет достигнуто прекращение огня как минимум на два месяца.

