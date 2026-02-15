Терпите или лопаты берите
Депутат Алексей Иванов предложил жителям Пензы чистить снег
Депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов ответил жителям микрорайона Терновка на жалобы на плохую уборку снега. Политик заявил, что администрация не справляется с чисткой города, и предложил избирателям либо терпеть, либо самим убирать снег. В прошлом году господин Иванов стал героем федеральных новостей — военнослужащие обвинили депутата в ношении не принадлежащих ему наград.
Фото: Соцсети Алексея Иванова
Участники сообщества микрорайона Терновка в Telegram массово жалуются на проблемы с уборкой и вывозом снега. Горожанам ответил их депутат (округ № 24) Алексей Иванов («Единая Россия»). Политик напомнил, что до весны две недели, уверил, что техника работает, признал, что администрация не справляется, и посоветовал самим взяться за лопаты.
«Уже давно понятно, что всем вам хочется комфорта, вы устали от снега, зимы и ждете с нетерпением весну! Будем объективны! Живем мы с вами в России! Где была, есть и будет русская зима! То, что сил справиться с ее последствиями у администрации нет, это давно всем понятно! Вариантов два!
Терпеть! До календарной весны осталось две недели! Либо принимать самим в этом участие! С лопатами в руках.
Никакие наши обращения результат, который вы ждете, не дадут! Сами вы ни одного своего отправленного официального обращения ни в группу, ни в личные сообщения не пересылаете... Это одна из причин результата такого потребительского отношения со всех сторон...
На фото с ул. Бригадная прекрасно видно, что трактор расширил дорогу и снял частично колейность. И опять всё плохо...
На фото с улицы Стрелочной опять такая же история... Дети почему-то, оказывается, идут по дороге, хотя рядом проходит тротуар...
Инициативы провести субботник ни от кого не поступает... Помочь родному городу, району, улице или двору никто не хочет? Все чего-то от кого-то ждут! Не получится!
Правда, она и мне не нравится, но это факт. Либо присоединяйтесь и помогите коммунальным службам! Либо терпите. Вариантов, к сожалению, нет»,— написал господин Иванов.
Депутат возглавляет региональное отделение общероссийской общественной организации военных инвалидов «Воин». По данным Rusprofile, сейчас она проходит ликвидацию. Согласно данным гордумы, Алексей Иванов участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и служил в отдельном батальоне ООН в бывшей Югославии. Имеет следующие награды: «Орден Мужества», медаль «За отвагу», медаль ООН «За службу миру», знак отличия «За службу в военной разведке ВДВ», медаль Минобороны РФ «За помощь и милосердие», а также ряд благодарственных писем.
С 2017-го по 2022 год Иванов был членом КПРФ. Затем входил в состав группы «Независимый депутат». Вступил в ЕР 31 января 2024 года.
В апреле 2025 года шестеро ветеранов боевых действий направили председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций обращение с просьбой проверить законность ношения господином Ивановым боевых наград. Военнослужащие ссылались на справки Минобороны и администрации президента, в которых якобы было указано, что политик награжден в 1996 году только одной российской медалью — «За Отвагу». На фотографиях в соцсетях политик был запечатлен с той же наградой, но образца СССР, которую, указывали авторы обращения, он не мог получить в силу возраста.
Алексей Иванов выразил тогда готовность встретиться с ветеранами и предоставить все необходимые документы. После этого заявления претензии в адрес депутата перестали поступать.