Терпите или лопаты берите

Депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов ответил жителям микрорайона Терновка на жалобы на плохую уборку снега. Политик заявил, что администрация не справляется с чисткой города, и предложил избирателям либо терпеть, либо самим убирать снег. В прошлом году господин Иванов стал героем федеральных новостей — военнослужащие обвинили депутата в ношении не принадлежащих ему наград.

Участники сообщества микрорайона Терновка в Telegram массово жалуются на проблемы с уборкой и вывозом снега. Горожанам ответил их депутат (округ № 24) Алексей Иванов («Единая Россия»). Политик напомнил, что до весны две недели, уверил, что техника работает, признал, что администрация не справляется, и посоветовал самим взяться за лопаты.

«Уже давно понятно, что всем вам хочется комфорта, вы устали от снега, зимы и ждете с нетерпением весну! Будем объективны! Живем мы с вами в России! Где была, есть и будет русская зима! То, что сил справиться с ее последствиями у администрации нет, это давно всем понятно! Вариантов два!

Терпеть! До календарной весны осталось две недели! Либо принимать самим в этом участие! С лопатами в руках.

Никакие наши обращения результат, который вы ждете, не дадут! Сами вы ни одного своего отправленного официального обращения ни в группу, ни в личные сообщения не пересылаете... Это одна из причин результата такого потребительского отношения со всех сторон...

На фото с ул. Бригадная прекрасно видно, что трактор расширил дорогу и снял частично колейность. И опять всё плохо...

На фото с улицы Стрелочной опять такая же история... Дети почему-то, оказывается, идут по дороге, хотя рядом проходит тротуар...

Инициативы провести субботник ни от кого не поступает... Помочь родному городу, району, улице или двору никто не хочет? Все чего-то от кого-то ждут! Не получится!

Правда, она и мне не нравится, но это факт. Либо присоединяйтесь и помогите коммунальным службам! Либо терпите. Вариантов, к сожалению, нет»,— написал господин Иванов.

Депутат возглавляет региональное отделение общероссийской общественной организации военных инвалидов «Воин». По данным Rusprofile, сейчас она проходит ликвидацию. Согласно данным гордумы, Алексей Иванов участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и служил в отдельном батальоне ООН в бывшей Югославии. Имеет следующие награды: «Орден Мужества», медаль «За отвагу», медаль ООН «За службу миру», знак отличия «За службу в военной разведке ВДВ», медаль Минобороны РФ «За помощь и милосердие», а также ряд благодарственных писем.

С 2017-го по 2022 год Иванов был членом КПРФ. Затем входил в состав группы «Независимый депутат». Вступил в ЕР 31 января 2024 года.

В апреле 2025 года шестеро ветеранов боевых действий направили председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций обращение с просьбой проверить законность ношения господином Ивановым боевых наград. Военнослужащие ссылались на справки Минобороны и администрации президента, в которых якобы было указано, что политик награжден в 1996 году только одной российской медалью — «За Отвагу». На фотографиях в соцсетях политик был запечатлен с той же наградой, но образца СССР, которую, указывали авторы обращения, он не мог получить в силу возраста.

Алексей Иванов выразил тогда готовность встретиться с ветеранами и предоставить все необходимые документы. После этого заявления претензии в адрес депутата перестали поступать.

Дарья Васенина