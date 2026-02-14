Российская шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады на 1000 м

Шорт-трекистка Алена Крылова прошла квалификацию на дистанции 1000 м на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В понедельник, 16 февраля, попавшая в двадцатку лучших по итогам раунда спортсменка стартует в четвертьфинальном забеге.

В своей четверке Алена Крылова финишировала третьей, показав время 1 минута 28,495 секунды. Впереди россиянки в забеге финишировали голландка Ксандра Фелзебур, взявшая золото нынешней Олимпиады на 500 м, и китаянка Чжан Чутун, бронзовый призер пекинских Игр-2022 в эстафете. Согласно регламенту из восьми занявших третьи места в своих стартах спортсменок в следующий раунд выходят четыре.

Алене Крыловой 23 года. На дистанциях 500 м и 1000 м она является действующей чемпионкой России.

Арнольд Кабанов