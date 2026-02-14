Словенец Домен Превц взял золото Олимпиады в прыжках с большого трамплина

Домен Превц выиграл золотую медаль в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сумме за две попытки словенец набрал 301,8 балла.

Второе место занял японец Рен Никайдо, получивший 295 баллов. Бронзу завоевал поляк Кацпер Томасяк (291,2).

26-летний Домен Превц стал двукратным олимпийским чемпионом. Ранее он взял золото в соревнованиях смешанных команд по прыжкам на лыжах с нормального трамплина. Спортсмен является двукратным победителем мирового первенства. Сейчас Превц с большим отрывом возглавляет общий зачет Кубка мира.

Таисия Орлова