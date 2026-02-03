Кремль не слышал о планах Индии прекратить закупки российской нефти

Россия до сих пор не слышала от Индии никаких заявлений о планах прекратить закупки российской нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что Москва планирует продолжить «всемерно развивать двусторонние отношения» с Дели.

Во время пресс-колла господина Пескова попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа об отказе Индии от российской нефти. «Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет, разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа, мы их тщательно фиксируем, анализируем, и мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям»,— сказал представитель Кремля.

В августе 2025 года США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российской нефти. Это увеличило тарифы на импорт индийских товаров и услуг до 50%. Сегодня господин Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его об отказе от закупок российской нефти. В ответ президент США объявил, что снизит тарифы на индийские товары с 25% до 18%. По данным The Washington Post, администрация США также намерена отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в августе.