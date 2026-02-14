Шорт-трекист Посашков не смог выйти в полуфинал Олимпиады на дистанции 1500 м

Российский шорт-трекист Иван Посашков не сумел пройти в полуфинал на дистанции 1500 м на Олимпийских играх. В четвертьфинальном забеге он занял пятое место.

Иван Посашков

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Победителем забега стал латвиец Робертс Крузбергс, преодолевший дистанцию за 2 минуты 18,237 секунды. Иван Посашков отстал от него на 0,88 секунды.

В полуфинал выходят по три лучших шорт-трекиста из каждого забега, а также трое быстрейших среди занявших третьи места в своих квартетах. Следующий раунд пройдет позднее 14 февраля. Медали будут разыграны после полуночи по московскому времени.

Ивану Посашкову 21 год. В 2025 году он стал победителем чемпионата России в эстафете на дистанции 5000 м. Ранее на Олимпиаде спортсмен не смог пройти квалификацию на 1000 м — он был дисквалифицирован за столкновение с соперником.

Таисия Орлова