Зеленский: Украина получила предложение США о гарантиях безопасности на 15 лет

Украина получила предложение США о гарантиях безопасности на 15 лет, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев рассчитывает на более длительные гарантии — на 20–30 лет.

«На что пойдет администрация (США.— “Ъ”) и Конгресс — посмотрим»,— сказал господин Зеленский на брифинге во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Владимира Зеленского, на предстоящих переговорах России, Украины и США в Женеве стороны обсудят, как будет работать мониторинговая миссия в случае прекращения огня. Кроме того, украинская сторона планирует предложить взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам, добавил господин Зеленский.

Третий раунд переговоров делегаций России, Украины и США запланирован на 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. По итогам второй встречи стороны согласовали обмен 314 военнопленными, который состоялся 5 февраля.

