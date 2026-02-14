Защитник «Локомотива» отметился заброшенной шайбой на Олимпиаде

Защитник ХК «Локомотив» Мартин Гернат забил гол за сборную Словакии в матче олимпийского турнира по хоккею. При этом матч завершился победой команды Швеции со счетом 5:3.

К 30-й минуте матча шведская сборная вела со счетом 2:1. Гернат забил, тем самым сравняв счет. Однако после этой шайбы команда пропустила три гола подряд. Только на последней минуте игры сборной Словакии удалось забросить в ворота соперника третью шайбу.

Гернат отметился уже тремя передачами и одним голом на Олимпиаде. Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.