Спецслужбы Франции планировали совершить еще семь атак в Нигере, если бы нападение на аэропорт Ниамея в январе было успешным, заявил президент африканской страны Абдурахман Тчиани. Он утверждает, что французские власти готовили атаки в населенных пунктах Таму, Се, Тороди, Тера, Банкилари, Уалам, Банибангу и Айору.

«Нападение на аэропорт является частью целенаправленной программы дестабилизации. Мы находимся в состоянии войны, неоколониальной войны. Франция стоит за этим терроризмом»,— сказал господин Тчиани в интервью телеканалу RTN.

Нападение на международный аэропорт Ниамея произошло в ночь на 29 января. Были повреждены несколько самолетов, четверо нигерских солдат получили ранения. Вместе с нигерийскими вооруженными силами в обороне объекта участвовал африканский корпус Минобороны России.

Ответственность за нападение на аэропорт взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена), действующая в Сахаро-Сахельском регионе. Абдурахман Тчиани заявил, что атаку спонсировали власти Франции, Бенина и Кот-д'Ивуара.

