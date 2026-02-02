Российские войска помогли отбить атаку террористов на аэропорт в столице Нигера

Министерство иностранных дел РФ поделилось подробностями о нападении террористов на международный аэропорт Ниамея, произошедшего в ночь на 29 января. В ведомстве подтвердили, что вместе с нигерийскими вооруженными силами в обороне объекта участвовал африканский корпус Минобороны России.

Военнослужащие нейтрализовали порядка 20 террористов, захвачено имущество и вооружение нападавших, отметили в МИД РФ. Президент страны Абдурахман Тчиани и министр национальной обороны страны Салифу Моди посетили место расположения российских военных и выразили им признательность за проявленный профессионализм.

В министерстве сообщили, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана в РФ террористической и запрещена), действующая в Сахаро-Сахельском регионе. «Москва решительно осуждает очередную вылазку экстремистов... По имеющейся информации, к акциям террористов причастны внешние силы, оказывающие инструкторскую и техническую поддержку»,— заявили в МИД.

Абдурахман Тчиани утверждал, что атаку на аэропорт спонсировали власти Франции, Бенина и Кот-д'Ивуара. С какой целью было организовано нападение, не уточнялось.

Во время атаки на аэропорт были повреждены несколько самолетов, четверо нигерских солдат получили ранения. Reuters сообщало, что там хранится урановый концентрат весом около 1 тыс. тонн, который власти страны изъяли у французского атомного гиганта Orano. Сырье не пострадало, сообщали источники агентства.