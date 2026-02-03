Русские Нигер в беде не бросают

Вечером 2 февраля МИД России привел подробности атаки террористов на международный аэропорт Ниамея, столицы Нигера, в ночь на 29 января. Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что в обороне объекта приняли участие военные Африканского корпуса Минобороны РФ. Это свидетельствует о том, что после ухода из региона Сахеля французских и американских военных Россия становится для Нигера, Буркина-Фасо и Мали главной опорой в сфере безопасности.

Нападение террористов на международный аэропорт Диори Амани в Ниамее, расположенный примерно в 10 км от президентского дворца и военной базы Aеrienne-101, произошло в ночь на 29 января. Оно началось с минометных обстрелов и ударов БПЛА, после чего к аэропорту попытались пробиться боевики на мотоциклах. Нападавшие успели повредить как минимум три самолета: один, принадлежащий авиакомпании Air Cote d’Ivoire, и два лайнера тоголезской авиакомпании Asky. На подходе к аэропорту террористы получили отпор, и через пару часов атака была отбита.

2 февраля стало известно, что непосредственное участие в отражении нападения вместе с правительственными силами Нигера приняли бойцы Африканского корпуса Минобороны России. Как отметили в МИД РФ, порядка 20 боевиков были нейтрализованы, захвачено оружие и снаряжение нападавших. «Захваченное оружие ожидаемо советское, судя по состоянию времен его поставок в 1970–1980-е годы. Что говорит о его надежности и универсальности…. Но в этот раз надежное советское оружие террористам не помогло»,— отметил официальный Telegram-канал Африканского корпуса 30 января.

Вслед за отражением атаки президент Нигера Абдурахман Тчиани и министр национальной обороны Салифу Моди посетили место расположения российских военных и выразили им признательность за проявленный профессионализм.

Ответственность за нападение на аэропорт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ; признана в РФ террористической и запрещена), действующая в Сахаро-Сахельском регионе.

Однако комментарии как Москвы, так и Ниамея прямо указали, что за террористами стояли некие иностранные государства.

«По имеющейся информации, к акциям террористов причастны внешние силы, оказывающие инструкторскую и техническую поддержку»,— заявили в российском МИДе.

В свою очередь, президент Нигера Абдурахман Тчиани прямо заявил, что атаку на аэропорт спонсировали власти Франции, Бенина и Кот-д’Ивуара. В заявлении, адресованном Парижу и соседям Нигера, Тчиани заявил: «Мы слышали их лай, они должны быть готовы услышать наш рев». С какой целью было организовано нападение, он не уточнил. Между тем, по утверждению нигерского государственного телевидения, один из убитых боевиков был гражданином Франции.

С июля 2023 года Нигером управляет военная хунта, свергнувшая демократически избранного президента Мохамеда Базума. После переворота Нигер вышел из Экономического сообщества западноафриканских государств, допускавшего военное вмешательство для урегулирования ситуации, и с тех пор неоднократно обвинял соседние Бенин и Кот-д’Ивуар, а также бывшую колониальную державу Францию в попытках посеять в стране хаос.

Вскоре после переворота Нигер присоединился к другим странам, где у власти находятся военные хунты,— Мали и Буркина-Фасо (там военные перевороты произошли соответственно в 2021 и 2022 годах), сформировав вместе с ними Альянс государств Сахеля, который выпустил собственные паспорта и создал региональный институт развития — Конфедеративный банк инвестиций и развития.

Главной задачей альянса была провозглашена совместная борьба с джихадистами.

Однако особых успехов в борьбе с исламистами эти страны не добились. В 2025 году в западном районе Нигера — Тиллабери, граничащем с Мали на севере, Бенином на юге и Буркина-Фасо на западе,— возник вакуум власти.

По данным американской НКО Armed Conflict Location & Event Data, специализирующейся на сборе, анализе и картографировании данных о политическом насилии и протестных событиях по всему миру в режиме реального времени, за прошлый год там было убито более 1,2 тыс. человек, преимущественно мирных жителей.

Только в сентябре 2025 года в районе Тиллабери погибло более 120 человек, к чему оказался причастен региональный филиал ИГ (организация признана в РФ террористической и запрещена).

Кроме того, в последние два года в Нигере заметно участились похищения иностранцев: в период с июля 2024 года по апрель 2025 года в руки похитителей попало минимум 15 граждан других стран.

Последним случаем такого рода стало похищение в октябре минувшего года американского пилота-миссионера — его выкрали из собственного дома в охраняемом районе, расположенном в нескольких кварталах от президентского дворца в Ниамее, и затем переправили в район Тиллабери.

Во многом ситуация обострилась после того, как военное руководство трех стран — Нигера, Мали и Буркина-Фасо — приказало французским и американским военным покинуть территорию этих государств и закрыть миссию ООН в Мали. Заполнить этот вакуум три страны решили при помощи расширения российского военного присутствия. В апреле 2025 года главы МИДов трех стран побывали в Москве и получили от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заверения в том, что Россия готова «всячески способствовать наращиванию потенциала объединенных сил государств Сахеля, повышению боеспособности национальных вооруженных сил каждой из трех стран, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», а также оказывать содействие в других сферах.

Ирэна Шекоян