Норвежская биатлонистка Марен Киркейде взяла золото Олимпиады в спринте

Норвежка Марен Киркейде выиграла биатлонную спринтерскую гонку на 7,5 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Она преодолела дистанцию за 20 минут 40,8 секунды.

Марен Киркейде

Второе место заняла француженка Осеан Мишлон. Ее отставание составило 3,8 секунды. Третьей стала ее соотечественница Лу Жанмонно (+23,7). Она завоевала третью медаль на Играх в Италии. Ранее биатлонистка взяла золото в смешанной эстафете и серебро — в индивидуальной гонке.

Марен Киркейде 22 года. Биатлонистка является четырехкратной чемпионкой Европы. Также на ее счету серебряная и бронзовая медали мирового первенства.

Таисия Орлова

