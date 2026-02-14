Со здания УрГЭУ сняли мемориальную доску обер-прокурору Синода Карташеву

Со здания Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) сняли памятную доску, посвященную последнему обер-прокурору Синода и министру Временного правительства Антону Карташеву, сообщил местный историк Андрей Ермоленко. Напомним, установка доски вызвала неоднозначную реакцию у горожан и в СМИ. Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев потребовал от руководства вуза демонтировать доску, указав на то, что Антон Карташев поддерживал нападение Гитлера на СССР.

«Сегодня, 14 февраля, памятной доски Антону Карташеву на здании УрГЭУ-СИНХ уже нет»,— написал господин Ермоленко и опубликовал фотографию пустой стены, где ранее находилась доска.

«Считаю, это абсолютно верное решение руководства вуза. Благодарю Я.П. Силина за разумную и своевременную реакцию!»,— написал у себя в социальных сетях Александр Ивачев о демонтаже.

Памятную доску с барельефом в честь Антона Карташева торжественно открыли 5 февраля с участием и. о. ректора Якова Силина и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Вуз находится на месте духовного училища, где он учился.

«Ъ-Урал» запросил комментарий в Екатеринбургской епархии.