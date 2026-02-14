Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Со здания УрГЭУ сняли мемориальную доску обер-прокурору Синода Карташеву

Со здания Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) сняли памятную доску, посвященную последнему обер-прокурору Синода и министру Временного правительства Антону Карташеву, сообщил местный историк Андрей Ермоленко. Напомним, установка доски вызвала неоднозначную реакцию у горожан и в СМИ. Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев потребовал от руководства вуза демонтировать доску, указав на то, что Антон Карташев поддерживал нападение Гитлера на СССР.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Telegram-канал Андрея Ермоленко

«Сегодня, 14 февраля, памятной доски Антону Карташеву на здании УрГЭУ-СИНХ уже нет»,— написал господин Ермоленко и опубликовал фотографию пустой стены, где ранее находилась доска.

«Считаю, это абсолютно верное решение руководства вуза. Благодарю Я.П. Силина за разумную и своевременную реакцию!»,— написал у себя в социальных сетях Александр Ивачев о демонтаже.

Памятную доску с барельефом в честь Антона Карташева торжественно открыли 5 февраля с участием и. о. ректора Якова Силина и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Вуз находится на месте духовного училища, где он учился.

«Ъ-Урал» запросил комментарий в Екатеринбургской епархии.

