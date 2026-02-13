Глава фракции КПРФ Ивачев потребовал от ректора УрГЭУ снять табличку Карташеву

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев направил официальное обращение и.о. ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якову Силину с требованием демонтировать памятную доску Антону Карташеву.

5 февраля в УрГЭУ торжественно открыли памятную доску, посвященную Антону Карташеву. «Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения выдающегося русского историка православной церкви»,— сообщили в УрГЭУ. Доску открыли глава вуза Яков Силин и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Евгений. «Антон Владимирович был хорошим человеком, стал замечательным преподавателем, историком, писателем»,— заявил на открытии митрополит.

Открытие доски вызвало неоднозначные реакции. После комментариев историков о спорной личности в СМИ появились новости: «Установили табличку обер-прокурору, одобрившему вторжение Германии в СССР».

В своем письме к Якову Силину Александр Ивачев также указал: «В 1941 году, спустя три дня после начала Великой Отечественной войны, господин Карташев писал из эмиграции: "Какой вышел знаменательный день... Бессознательно «язычник» Гитлер в этот день пошел на освобождение святой Руси... Наконец-то пришел капут Совдепии.." Он назвал нападение нацисткой Германии на СССР "освобождением". Он радовался тому, что принесло смерть 27 миллионам наших граждан».

Обращаясь к и.о. ректора, депутат заявил, что убежден, что глава вуза оказался в этой истории «не по злому умыслу».

«Это не "восстановление исторической памяти". Это установка памятной доски человеку, который желал поражения и гибели своей Родине. Да, он родился на Урале. Да, в этом здании когда-то было Духовное училище. Но мемориальная доска — не краеведческий стенд. Это публичный акт почитания»,— заявил свердловский депутат, добавив, что ждет реакции руководства университета.

