Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава фракции КПРФ Ивачев потребовал от ректора УрГЭУ снять табличку Карташеву

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев направил официальное обращение и.о. ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якову Силину с требованием демонтировать памятную доску Антону Карташеву.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

5 февраля в УрГЭУ торжественно открыли памятную доску, посвященную Антону Карташеву. «Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения выдающегося русского историка православной церкви»,— сообщили в УрГЭУ. Доску открыли глава вуза Яков Силин и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Евгений. «Антон Владимирович был хорошим человеком, стал замечательным преподавателем, историком, писателем»,— заявил на открытии митрополит.

Открытие доски вызвало неоднозначные реакции. После комментариев историков о спорной личности в СМИ появились новости: «Установили табличку обер-прокурору, одобрившему вторжение Германии в СССР».

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава УрГЭУ Яков Силин

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава УрГЭУ Яков Силин

Фото: сайт УрГЭУ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава УрГЭУ Яков Силин

Фото: сайт УрГЭУ

В своем письме к Якову Силину Александр Ивачев также указал: «В 1941 году, спустя три дня после начала Великой Отечественной войны, господин Карташев писал из эмиграции: "Какой вышел знаменательный день... Бессознательно «язычник» Гитлер в этот день пошел на освобождение святой Руси... Наконец-то пришел капут Совдепии.." Он назвал нападение нацисткой Германии на СССР "освобождением". Он радовался тому, что принесло смерть 27 миллионам наших граждан».

Обращаясь к и.о. ректора, депутат заявил, что убежден, что глава вуза оказался в этой истории «не по злому умыслу».

«Это не "восстановление исторической памяти". Это установка памятной доски человеку, который желал поражения и гибели своей Родине. Да, он родился на Урале. Да, в этом здании когда-то было Духовное училище. Но мемориальная доска — не краеведческий стенд. Это публичный акт почитания»,— заявил свердловский депутат, добавив, что ждет реакции руководства университета.

Мария Игнатова

Новости компаний Все