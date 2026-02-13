Доска раздора

В Екатеринбурге возник скандал после того, как на здании Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) установили памятную доску, посвященную последнему обер-прокурору Синода и министру Временного правительства Антону Карташеву. Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев потребовал от руководства вуза ее демонтировать, указав на то, что Антон Карташев поддерживал нападение Гитлера на СССР. В вузе пояснили, что инициатива установки доски исходила от Екатеринбургской епархии, а там сослались на инициативу прихожан.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мемориальная доска, посвященная последнему обер-прокурору Синода и министру Временного правительства Антону Карташеву, на здании УрГЭУ

Памятная доска с барельефом в честь Антона Карташева была торжественно открыта 5 февраля с участием исполняющего обязанности ректора Якова Силина и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Вуз находится на месте духовного училища, где он учился.

Антон Карташев родился в 1875 году в Екатеринбургском уезде. В 1888 году окончил Екатеринбургское духовное училище. После Февральской революции 1917 года вошел в состав Временного правительства, занимал должность первого министра вероисповеданий. С марта 1917 года был товарищем обер-прокурора Святейшего синода, а с июля стал обер-прокурором Синода. Во время Октябрьской революции 1917 года был арестован, освобожден в январе 1919 года и эмигрировал в Эстонию. В 1921 —1939 годах читал лекции на курсах по вопросам православного мировоззрения. В июне 1941 года приветствовал нападение Гитлера на СССР. После Второй Мировой войны был уверен в противостоянии СССР и стран Запада, считал, что США успешно применят против Советского Союза атомное оружие. Умер во Франции в 1960 году.

Екатеринбургский митрополит Евгений на церемонии открытия мемориальной доски назвал Антона Карташева «хорошим человеком», отметив его талант в преподавании, изучении истории, эпистолярном жанре. Яков Силин напомнил о его «сложном жизненном пути» и подчеркнул, что, несмотря на эмиграцию, тот «сохранял преданность русской культуре».

Спустя несколько дней местные историки Андрей Ермоленко и Алексей Гончаров обратили внимание на то, что в своих письмах Антон Карташев открыто поддерживал Гитлера во время нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году.

История получила резонанс в соцсетях и в местных СМИ, и первый секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер областного заксобрания Александр Ивачев направил господину Силину официальное обращение с требованием демонтажа памятной доски. «Он радовался тому, что принесло смерть 27 млн наших граждан. Это не "восстановление исторической памяти". Это установка памятной доски человеку, который желал поражения и гибели своей Родине. Мемориальная доска — не краеведческий стенд. Это публичный акт почитания»,— написал коммунист.

На официальный запрос «Ъ-Урал» в УрГЭУ не ответили, лишь пояснили, что инициатива установления памятного знака принадлежит епархии. В пресс-службе Екатеринбургской епархии сказали, что идея исходила от прихожан.

В епархии сравнили Антона Карташева с русским философом-эмигрантом Иваном Ильиным, отмечая схожесть их идей.

«Буквально недавно Ивана Ильина отчитывали на публике в той же тональности и тех же грехах. И, наверное, было за что. Но за Ильина "заступились" на самом высоком уровне, используя его цитаты и идеи на уровне президента»,— пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе епархии.

Антона Карташева там назвали «непоколебимым примером верности Церкви, России, идеалу Святой Руси».

На вопрос, что будет с памятной доской, в пресс-службе городской епархии ответили «Ъ-Урал», что «в ситуации разбираются компетентные органы».

Между тем, в Музее истории и археологии отменили лекцию теолога Алексея Рыжкова, планировавшего рассказать об обер-прокуроре Антоне Карташеве 15 февраля.

Артем Путилов