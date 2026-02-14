Зеленский допустил создание свободной экономической зоны на Донбассе

Украина готова рассмотреть предложение США о создании свободной экономической зоны на Донбассе, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он предположил, что это может стать компромиссом для урегулирования конфликта, и исключил передачу этой территории России.

«Американская сторона предложила свободную экономическую зону. Мы сказали, что готовы рассмотреть такие предложения. Мы не можем просто уйти»,— сказал господин Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В Кремле называли вывод вооруженных сил Украины из Донбасса обязательным условием прекращения боевых действий. Власти РФ допускали, что после вывода ВСУ на Донбассе не будет присутствовать ни украинский, ни российский военный контингент.