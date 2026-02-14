Игор Тудор стал главным тренером «Тоттенхема»

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхем» объявил о назначении Игора Тудора на пост главного тренера. Контракт с хорватским специалистом рассчитан до конца сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Lingria / File Photo / Reuters Фото: Alberto Lingria / File Photo / Reuters

«Игор присоединяется к нам с определенными целями: улучшить результаты, добиться успеха и подняться в турнирной таблице. Его задача проста —привнести организованность, интенсивность и конкурентоспособность на решающем этапе сезона»,— говорится в заявлении клуба.

11 февраля из-за неудовлетворительных результатов эту должность покинул датчанин Томас Франк. По итогам 16 туров «Тоттенхем» с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. За последние восемь матчей национального чемпионата команда не одержал ни одной победы. Ранее клуб напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игорю Тудору 47 лет. На протяжении тренерской карьеры он возглавлял хорватский «Хайдук», греческий ПАОК, турецкие «Карабюкспор» и «Галатасарай», французский «Марсель» и итальянские «Удинезе», «Верону», «Лацио» и «Ювентус».

Таисия Орлова