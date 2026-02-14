FT: В США задумались о назначении куратора санкций против России послом в ФРГ

Администрация США могут назначить послом в Германии замминистра финансов Джона Херли. Он сыграл ключевую роль во введении санкций против России, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных чиновников.

По информации издания, господин Херли проходит собеседования с Белым домом по вопросу назначения на высокие дипломатические должности, в том числе на пост посла в ФРГ. При этом чиновники «категорически отвергли» предположения о том, что Джона Херли вынуждают уйти из министерства из-за слухов о внутренних конфликтах в администрации. Источники FT заверили, что замминистра «сохранил доверие своих коллег в администрации».

Джон Херли был утвержден на пост замминистра финансов в июле 2025 года. Он принимал активное участие в ужесточении санкций против наркокартелей в Мексике и других странах Латинской Америки, а также в борьбе с торговлей иранской нефтью. Во время первого президентского срока Дональда Трампа он входил в состав консультативного совета президента по вопросам разведки.

