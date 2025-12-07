Американская правда уколола Европу

Раздел новой Стратегии нацбезопасности администрации Дональда Трампа, посвященный Европе, вызвал на самом континенте разносторонние оценки. Реагируя на ряд весьма критических тезисов относительно миграционной политики стран Европы, цензуры правых политических сил и препятствования мирным усилиям по конфликту на Украине, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предположила, что некоторые из этих оценок даже верны. В Германии же прямо дали понять, что не нуждаются в советах американцев по устройству жизни в Европе. Некоторые европейские чиновники (правда, из числа бывших) и вовсе сочли, что документ стал доказательством того, что Трамп — «враг Европы».

«Европейская» часть новой Стратегии нацбезопасности США, обнародованной в конце минувшей недели в Вашингтоне, получилась в стиле «Платон мне друг, но истина дороже». Признав, что Штаты по-прежнему считают европейские страны важными союзниками и не намереваются «списывать Европу со счетов», документ открыто указывает на многие огрехи европейских правительств.

Во-первых, страны континента сталкиваются с «реальной и суровой перспективой стирания цивилизации» — прежде всего из-за приема мигрантов, из-за чего несколько стран, как утверждается, рискуют через уже пару десятилетий стать «большинством неевропейских».

Во-вторых, некоторые европейские правительства (впрочем, без перехода на личности) обвиняются в несправедливой цензуре крайне правых политических партий.

Более того, документ, по сути, обещает, что США будут играть более активную роль в политических делах континента, в том числе путем «культивирования сопротивления нынешнему пути Европы внутри европейских стран». Наконец, в стратегии отмечено, что европейцы препятствуют усилиям по прекращению войны на Украине.

При этом само название раздела — «Содействие европейскому величию» — будто намекает, что Соединенные Штаты критикуют Европу, исходя из лучших пожеланий, а не просто ради того, что побольнее уколоть.

Реакция на американские соображения, впрочем, оказалась весьма неоднозначной. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас, например, преуменьшила значение резких оценок со стороны заокеанского партнера союза, даже предположив, что некоторые выводы документа верны. «Конечно, критики много, но я думаю, что часть из нее справедлива,— заявила Каллас 6 декабря на форуме в Дохе, где собрались дипломаты, представители неправительственных организаций и другие международные лидеры.— Европа недооценивает свою силу, например, по отношению к России. Нам следует быть более уверенными в себе, это точно».

А далее, признав, что Евросоюз и США «не всегда сходились во взглядах по разным вопросам», она подчеркнула: «Думаю, общий принцип остается неизменным. Мы главные союзники, и нам следует держаться вместе».

Более или менее примирительно на критику в адрес европейцев в американском документе отреагировал и премьер Польши Дональд Туск (хотя, исходя из того факта, что внутри страны ему противостоит ставленник правоконсервативной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, идейно поддерживаемый Штатами, пассаж о намерении Вашингтона и дальше оказывать содействие крайне правым силам в Европе вряд ли пришелся ему по душе). «Дорогие американские друзья, Европа ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. У нас общие враги. По крайней мере, так было последние 80 лет. Мы должны этого придерживаться, это единственная разумная стратегия для нашей общей безопасности. Если только что-то не изменилось»,— написал Дональд Туск в соцсети X.

А вот в Берлине решили особо не миндальничать с американской администрацией, прокомментировав выкладки стратегии в духе ответа главы МИД РФ Сергея Лаврова в 2008 году тогдашнему главе британского Форин-офиса Дэвиду Милибанду — «Who are you to fucking lecture me?!» («Кто ты такой, чтобы читать мне… нотации?!»).

Отметив, что Штаты были и останутся для Германии «важнейшим союзником» по НАТО, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что этот альянс «сосредоточен на решении вопросов политики безопасности», а лекции со стороны о свободе слова или организации демократических обществ его стране не требуются. «Мы считаем, что в будущем сможем обсуждать эти вопросы полностью самостоятельно, и не нуждаемся в сторонних консультациях»,— заявил глава немецкой дипломатии.

Чиновники, к настоящему моменту получившие приставку «экс-», смогли позволить себе еще больше не стесняться в выражениях. К примеру, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заметил, что высказывания, подобные тому, что были изложены в американской Стратегии нацбезопасности, «можно встретить только в странных головах Кремля», добавив, что документ ставит США «в один ряд с крайне правыми в Европе».

«Потрясающий раздел, посвященный Европе, читается как крайне правый памфлет»,— прокомментировал, в свою очередь, документ в соцсети Х бывший посол Франции в США Жерар Аро, отметив, что он «во многом подтверждает» мнение о том, что Дональд Трамп является «врагом Европы».

Впервые, напомним, явственное ощущение того, что нынешняя американская администрация питает к европейцам не самые дружественные чувства, на континенте появилось вслед за резонансным выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнса в начале этого года. В нем Вэнс, если резюмировать кратко, также раскритиковал европейские страны за их политику в отношении свободы слова и отметил, что наибольшую опасность для континента представляют не Россия и не Китай, а их собственные правительства.

Наталия Портякова