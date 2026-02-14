Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Австралийская фристайлистка Энтони взяла золото Олимпиады в парном могуле

Фристайлистка Джакара Энтони завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине парный могул. В финальном заезде австралийка получила 20 баллов.

Джакара Энтони

Джакара Энтони

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Джакара Энтони

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Серебряным призером стала американка Джелин Кауф (15). Бронза досталась ее соотечественнице Элизабет Лемли (18). В заезде за третье место она победила француженку Перрин Лаффон, набравшую 17 баллов.

Джакаре Энтони 27 лет. Она стала двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Пекине она взяла золото в дисциплине могул.

Таисия Орлова

Новости компаний Все