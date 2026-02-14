Белый дом США призвал Гренландию «определиться с отношениями»

Белый дом США опубликовал в соцсети Х валентинку для Гренландии. На картинке содержится призыв «определиться с отношениями».

На валентинке изображена карта Гренландии, которую поместили в контур сердца. «Пришло время определиться с нашими неопределенными отношениями (situationship.—"Ъ")»,— подписано изображение.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия должна войти в состав Штатов, объясняя это соображениями нацбезопасности. В январе он обсудил эту тему с генсеком НАТО Марком Рютте. По данным Axios, на встрече поднималась возможность соглашения, при котором США усилят военное присутствие на острове и получат привилегии при добыче полезных ископаемых. По данным Bloomberg, это соглашение включает размещение американских ракет в Гренландии.

