Bloomberg: соглашение США и НАТО включает размещение американских ракет в Гренландии

Соглашение, сформированное президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, предусматривает размещение американских ракет в Гренландии, права Соединенных Штатов на добычу полезных ископаемых на острове и усиление присутствия Североатлантического альянса, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняет агентство, условия соглашения зависят от того, выполнит ли Дональд Трамп обещание не вводить пошлины на товары из европейских стран. Вопрос суверенитета Гренландии на встрече президента США и генсека НАТО не обсуждался.

Встреча Дональда Трампа и Марка Рютте прошла 21 февраля на полях Всемирного экономического форума в Давосе. По итогам переговоров они сформировали основу «для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всей Арктики», говорил Дональд Трамп.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп развернулся над Гренландией».