Великобритания в 2026 году отправит авианосец на север Атлантики

В этом году Великобритания направит в северную акваторию Атлантического океана авианосную ударную группу во главе с авианосцем HMS Prince of Wales. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

«Это будет мощной демонстрацией нашей приверженности евроатлантической безопасности»,— отметил господин Стармер. Точные сроки отправки авианосца он не назвал.

Премьер-министр добавил, что авианосец будет действовать вместе с США, Канадой и другими союзниками по НАТО. Он рассказал, что Лондон вдвое нарастил присутствие сил специальных операций в Арктике, а также заключил крупнейшее в британской истории соглашение с Осло о строительстве кораблей.

В декабре 2025 года правительство Великобритании представило программу модернизации военно-морских сил страны «Атлантический бастион». Власти страны рассчитывают, что она поможет «противостоять угрозам со стороны России». Программа предполагает многомиллионные инвестиции в модернизацию ВМС.

