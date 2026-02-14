Великобритания в 2026 году отправит авианосец на север Атлантики
В этом году Великобритания направит в северную акваторию Атлантического океана авианосную ударную группу во главе с авианосцем HMS Prince of Wales. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Кир Стармер
Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters
«Это будет мощной демонстрацией нашей приверженности евроатлантической безопасности»,— отметил господин Стармер. Точные сроки отправки авианосца он не назвал.
Премьер-министр добавил, что авианосец будет действовать вместе с США, Канадой и другими союзниками по НАТО. Он рассказал, что Лондон вдвое нарастил присутствие сил специальных операций в Арктике, а также заключил крупнейшее в британской истории соглашение с Осло о строительстве кораблей.
В декабре 2025 года правительство Великобритании представило программу модернизации военно-морских сил страны «Атлантический бастион». Власти страны рассчитывают, что она поможет «противостоять угрозам со стороны России». Программа предполагает многомиллионные инвестиции в модернизацию ВМС.